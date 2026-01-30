Счета ЖКХ за январь доступны в личных кабинетах МосОблЕИРЦ

Жителям Подмосковья стали доступны квитанции за жилищно-коммунальные услуги за первый месяц 2026 года. Как сообщили в МосОблЕИРЦ, счета за январь уже публикуются в личных кабинетах абонентов.

Расчеты проведены по обновленным тарифам, которые начали действовать с 1 января 2026 года. Для своевременного закрытия платежей рекомендовано провести оплату до 10 февраля.

Оплатить коммунальные услуги можно в личном кабинете и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», в том числе через СБП без комиссии, а также в банках, в банковских приложениях, в офисах МосОблЕИРЦ.

Следующие платежные документы — за февраль — будут сформированы до 5 марта. Такой график подготовки счетов установлен требованиями федерального законодательства.