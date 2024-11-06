Щелковский водоканал вводит ограничение подачи воды для крупных должников

В г. о. Щелково введены меры по ограничению подачи холодной воды и водоотведения для собственников, накопивших крупные долги за коммунальные услуги. Сотрудники водоканала провели установку специальных устройств, ограничивающих доступ к водоснабжению, для нескольких неплательщиков, чей долг превысил 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Так, в одном из домовладений поселка Литвиново, долг которого составляет 125 тысяч рублей, были установлены ограничители подачи воды и водоотведения. Аналогичные меры приняты для собственников двух домов в селе Трубино и деревне Богослово, задолжавших за воду 144 и 120 тысяч рублей соответственно.

Введение инспекцией данных мер связано с отказом должников идти на контакт с водоканалом и брать на себя ответственность за решение данной проблемы.

Основная проблема, по словам сотрудников водоканала, заключается в том, что накопленные долги от недобросовестных абонентов отрицательно сказываются на всей системе водоснабжения, создавая потери для ресурсоснабжающих организаций, и как следствие — нагрузку на тех, кто своевременно вносит платежи. Для восстановления подачи воды и водоотведения собственникам придется полностью погасить задолженность и оплатить расходы на снятие ограничений в клиентском центре по адресу: г. Щелково, ул. Свирская, 1а.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.