Щелковский водоканал восстановил водоснабжение в микрорайоне Жегалово

9 октября водопроводная служба Щелковского водоканала заменила запорную арматуру на магистральном водоводе к дому № 20 на улице Октябрьская в микрорайоне Жегалово округа Щелково. Старая не запирала воду. В пятиэтажке ремонтируют инженерные сети.

«Нужно было перекрывать магистральный водовод, от которого запитаны дома по улицам Октябрьская и Московская. Водоканал взял два часа на замену запирающего устройства — очень сжатые сроки. А заодно заменили старый пожарный гидрант. Работы выполнены в отведенное время, водоснабжение полностью восстановлено», — рассказал начальник водопроводной службы по эксплуатации сетей водоканала Мурат Мурадов.

10 октября служба выполнит ремонт сетей на улице Заводская в Щёлково.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.