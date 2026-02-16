Щелковский водоканал внедряет цифровые технологии для повышения эффективности

сегодня в 16:24

Щелковский водоканал продолжает внедрять современные цифровые решения для повышения эффективности водоснабжения и водоотведения в городском округе, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Щелковский водоканал активно развивает инфраструктуру, используя цифровые технологии для повышения эффективности аварийно-диспетчерской службы. На объектах предприятия применяют датчики уровня воды, давления, расхода жидкости и частотные преобразователи насосного оборудования.

Собранные данные позволяют заранее планировать техническое обслуживание насосов, выявлять засоры и участки трубопроводов, требующие профилактической очистки, а также формировать обоснованные инвестиционные программы и планы капитального ремонта.

Внедрение автоматики и интеллектуальных технологий освобождает сотрудников от рутинных операций, позволяет сосредоточиться на решении важных задач, сокращает потери воды примерно на 10% и снижает производственные расходы.

В 2026 году планируется повысить уровень автоматизации: полностью автономными станут 29 из 36 водозаборных узлов, будет введен удаленный контроль над работой 7 из 29 водопроводно-насосных станций, а число автоматизированных канализационных насосных станций увеличится с 21 до 27. Эти меры обеспечат надежность водоснабжения и водоотведения, снижение затрат и эффективную эксплуатацию инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.