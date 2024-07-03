Щелковский водоканал принял участие в муниципальном форуме «Управдом»

Региональная ассоциация председателей советов многоквартирных домов (ВАРМСУ) провела ежегодный форум для повышения культуры обслуживания жилого фонда и решения вопросов, связанных с предоставлением коммунальных ресурсов населению. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мероприятие состоялось в Усадьбе Гребнево и собрало представителей шести округов Подмосковья: Щелково, Фрязино, Лосино-Петровского, Богородского, Черноголовки и Звездного городка.

Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, отметила: «В каждом муниципалитете Московской области есть множество успешных практик, реализованных с участием населения. Для муниципального сообщества страны опыт Подмосковья очень ценен, и ВАРМСУ готова помогать в его тиражировании».

Одним из ключевых событий форума стала фотовыставка Щелковского Водоканала, демонстрирующая ход реконструкции крупного водозаборного узла № 3. Дмитрий Овчинников, исполняющий обязанности главного инженера ООО «Щелковский Водоканал», рассказал: «В рамках концессионного соглашения на ВЗУ завершился второй этап работ общей стоимостью 73 миллиона рублей. Реконструирована станция второго подъема, выполнена автоматизация и диспетчеризация ВЗУ производительностью 11 тысяч кубометров в сутки».

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, подчеркнул, что такие форумы являются важной площадкой для обмена опытом и решения насущных вопросов ЖКХ. Совместные усилия всех участников способствуют улучшению качества жизни жителей Подмосковья.

Мероприятие стало отличной возможностью для обсуждения и внедрения новых инициатив, направленных на улучшение инфраструктуры и коммунальных услуг в регионе. Жители могут следить за новостями и получать информацию о работе своих муниципалитетов на официальных сайтах и через средства массовой информации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал Воробьев.