Щелковские очистные сооружения в условиях паводка приняли более 18 млн куб м стоков

Щелковские очистные сооружения, крупнейший объект водоотведения Подмосковья. Максимальная мощность комплекса составляет 400 тысяч кубометров в сутки, обслуживает объект населенные пункты Щелково, Королев, Фрязино и Пушкино, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В первом квартале 2026 года суммарный объем поступивших стоков достиг более 18 млн м³. Особенно напряженным оказался март: в этом месяце среднесуточный приток составлял до 250 тысяч кубометров, а всего за месяц было обработано порядка 7 млн м³. Такой рост объясняется паводковой нагрузкой — весной объем стоков традиционно увеличивается, что требует от персонала и оборудования повышенной готовности.

По поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева в период активного таяния снега все Водоканалы региона были переведены в усиленный режим.

Специалисты Мособлводоканала продолжают системно реализовывать комплекс мер по поддержанию стабильной работы всех инженерных коммуникаций и оборудования очистных сооружений. Особое внимание уделяется противопаводковым мероприятиям: регулярно проводятся дополнительные чистки приемных резервуаров, удаляются загрязнения из фильтров, а решетки очищаются вручную или с помощью спецтехники. Это необходимо для предотвращения попадания в систему посторонних предметов — тряпок, пластика и другого мусора.

Такой подход позволяет своевременно выявлять потенциальные риски, предотвращать возможные сбои, обеспечивая бесперебойную работу всей инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.