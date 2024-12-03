В городском округе Лобня подводят итоги года

В Лобне подвели итоги по сбору мусора и надежности электроснабжения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание уделили модернизации контейнерных площадок и размещению пунктов сбора вторичных ресурсов.

В этом году было оборудовано 4 новых контейнерных площадки и модернизировали 14 — расширили площадь и увеличили количество емкостей. В программу модернизации на следующий год уже вошли 9 контейнерных площадок.

Подобрали 30 мест под размещение пунктов сбора вторичных ресурсов, из них: 22 — баки под текстиль, 8 — фандоматы под ПЭТ и алюминий. Все адреса для удобства жителей будут нанесены на карту.

Также обсудили вопрос реализации программы повышения надежности электроснабжения. В городе работают 3 электросетевые организации — «МСК-Энерго», «Мособлэнерго» и «Россети».

В этом году «МСК-Энерго» провели реконструкцию кабельных линий в микрорайоне Южный, протяженностью порядка 4 км. В следующем году «Мособлэнерго» проведет работы на 14 объектах общей протяженностью более 9 км.

В ходе ВКС также рассмотрели вопросы, касающиеся работы с обращениями жителей, и ряд других тем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.