В городском округе Лобня подводят итоги года
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
В Лобне подвели итоги по сбору мусора и надежности электроснабжения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Особое внимание уделили модернизации контейнерных площадок и размещению пунктов сбора вторичных ресурсов.
В этом году было оборудовано 4 новых контейнерных площадки и модернизировали 14 — расширили площадь и увеличили количество емкостей. В программу модернизации на следующий год уже вошли 9 контейнерных площадок.
Подобрали 30 мест под размещение пунктов сбора вторичных ресурсов, из них: 22 — баки под текстиль, 8 — фандоматы под ПЭТ и алюминий. Все адреса для удобства жителей будут нанесены на карту.
Также обсудили вопрос реализации программы повышения надежности электроснабжения. В городе работают 3 электросетевые организации — «МСК-Энерго», «Мособлэнерго» и «Россети».
В этом году «МСК-Энерго» провели реконструкцию кабельных линий в микрорайоне Южный, протяженностью порядка 4 км. В следующем году «Мособлэнерго» проведет работы на 14 объектах общей протяженностью более 9 км.
В ходе ВКС также рассмотрели вопросы, касающиеся работы с обращениями жителей, и ряд других тем.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.