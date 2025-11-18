Сантехник объяснил, почему нельзя смывать мусор в унитаз

Смывание мусора в унитаз — это, казалось бы, простое и быстрое решение для избавления от ненужных вещей. Однако это не только нецелесообразно, но и может привести к серьезным последствиям, сообщил РИАМО сантехник Александр Коняев.

Во-первых, важно понимать, что унитаз предназначен исключительно для удаления человеческих отходов и туалетной бумаги. Все остальные предметы, такие как остатки пищи, влажные салфетки, упаковка от косметики или даже мелкие предметы, могут вызвать засоры в канализации.

«Канализационные трубы имеют определенные размеры и конструкцию, которые не рассчитаны на прохождение крупных или твердых объектов. Когда вы смываете что-то, что не предназначено для этого, вы рискуете забить трубы. Это может привести к необходимости вызова сантехников и значительным затратам на устранение проблемы», — сказал Коняев.

Во-вторых, по словам эксперта, засоры в системе канализации могут вызвать обратное течение сточных вод.

«Это означает, что сточные воды могут вернуться в ваши дома, создавая не только неприятный запах, но и серьезные санитарные проблемы. Представьте себе ситуацию, когда ваша ванная комната или кухня заполняется грязной водой — это не только крайне неприятно, но и может быть опасно для здоровья», — добавил сантехник.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.