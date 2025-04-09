Самарская область получила рекордные 660 млн рублей на контейнеры для отходов

Российский экологический оператор (РЭО) одобрил выделение Самарской области финансирования в размере 660 млн рублей на закупку контейнеров для сбора отходов, а также обустройство мест их размещения. Этот финансовый транш стал самым крупным среди всех российских регионов, участвующих в программе, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По словам главы РЭО Ирины Тарасовой, в планах регионов на 2025 год значится создание почти 5 тысяч площадок для контейнеров и приобретение около 29 тысяч самих контейнеров. Самарская область получила приоритетную поддержку в размере 660 млн рублей, что является значительной инвестицией в развитие системы сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).

Согласно предварительным расчетам, Самарской области требуется дополнительно более 800 контейнерных площадок, на приобретение которых в следующем году планируется выделить свыше 440 тысяч рублей. Дефицит контейнеров оценивается примерно в 11 тысяч единиц, что потребует инвестиций в размере около 220 тысяч рублей. Важно отметить, что указанные суммы не учитывают затраты на модернизацию существующих площадок и замену устаревших контейнеров.

Заместитель руководителя РЭО Алексей Макрушин подчеркнул важность предварительного согласования планов закупок с РЭО до их утверждения на региональном уровне и включения в бюджет. РЭО осуществляет контроль за ходом закупок. Активное участие регионов в процессе планирования позволит значительно сократить дефицит контейнерных площадок и контейнеров по всей стране.

Ранее РЭО, в сотрудничестве с правительством Самарской области, разработал стратегию улучшения системы вывоза ТКО в регионе, предусматривающую активизацию работы регионального оператора.

Генеральный директор АО «Экология» Андрей Шестаков отметил, что эффективное управление ТКО требует согласованной работы всех заинтересованных сторон. Непрерывный вывоз отходов возможен только при условии наличия исправных контейнеров на каждой площадке. Региональный оператор осуществляет сбор информации о нехватке или поломках контейнеров и оперативно передает ее в муниципальные образования для принятия необходимых мер.