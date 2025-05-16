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Самарская область лидирует по жалобам на вывоз мусора в майские праздники

В период майских праздников больше всего жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) поступило от жителей Самарской области (39 обращений), Краснодарского края (23), Амурской области (9), Красноярского края (8) и Владимирской области (8). Об этом сообщила ППК «Российский экологический оператор» (РЭО).

Мониторинг ситуации

РЭО и Минприроды России организовали рабочую группу для мониторинга обращения с ТКО в регионах. Жалобы поступали через систему «РЭО Радар», а также в СМИ и соцсети. По данным ведомства, общая ситуация с вывозом отходов в стране оставалась стабильной, а 97% обращений были решены в течение суток.

Топ-5 проблемных регионов

Самарская область (39 жалоб) — большинство обращений касались неудовлетворительного содержания контейнерных площадок. Время отработки нарушений составляло от 18 до 48 часов. Краснодарский край (23 жалобы) — регион показал отрицательную динамику, особенно во второй половине праздников, но все нарушения устранялись в пределах 24 часов. Амурская область (9 жалоб) — основной причиной стали массовые субботники. Для стабилизации ситуации были задействованы дополнительные единицы спецтехники. Красноярский край (8 жалоб) — отмечались превышения сроков отработки (более 48 часов), даже при незначительных навалах мусора. Владимирская область (8 жалоб) — все обращения были отработаны в течение суток.

Основные нарушения

Всего зафиксировано 173 значимых жалобы, из них:

107 — нарушения содержания контейнерных площадок и несанкционированные свалки,

66 — сбои в графике вывоза ТКО региональными операторами.

Нарушения графика вывоза устранялись быстрее (менее чем за 24 часа), тогда как проблемы с контейнерными площадками требовали больше времени — до 50 часов.

Анализ публикаций и обращений

С 1 по 11 мая проанализировано:

1534 источника СМИ и соцсетей, из них 1162 публикации содержали 83 конкретных адреса с проблемами,

560 сообщений в системе «РЭО Радар», из них 501 касались наиболее проблемных адресов.

Чаще всего граждане жаловались на:

нарушения содержания контейнерных площадок,

скопление крупногабаритных отходов, веток и шин рядом с контейнерами,

несоблюдение графика вывоза,

несанкционированные свалки.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана указом президента 14 января 2019 года. Ее ключевая задача — формирование комплексной системы обращения с ТКО в России.

С 2025 года в стране реализуется нацпроект «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». Одна из его целей — создание экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году: