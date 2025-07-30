С начала года к газу подключили 10 тыс домовладений Подмосковья по соцгазификации

С начала года Мособлгаз подключил к централизованному газоснабжению 10 тысяч домовладений жителей Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Мособлгаза.

Юбилейным абонентом стал житель села Мишутино Сергиево-Посадского г. о. Алексей Лобанов: «Дом я строю сам, своими руками. Фундамент залил ещё в 2018-м году. Медленно, но верно. О программе социальной газификации узнал у нас на сайте, в Мишутино. Там вся информация подробно — как подать заявку, какие документы нужны. С газом будет намного экономичнее, когда я доделаю ремонт и сможем заехать в дом».

Строительство газопроводов продолжается, план до конца года: газифицировать еще 12 тысяч домов. Сейчас работы по президентскому проекту ведутся в 53 населенных пунктах, в том числе в рабочем поселке Софрино г. о. Пушкинский, деревне Троице-Сельцо г. о. Мытищи, городах: Шатура, Кашира, Электросталь. Чтобы подвести газ до забора бесплатно по Социальной газификации, подайте заявку на сайте.

Для подключения дома к газу удобнее всего воспользоваться комплексным договором с Мособлгазом, в который входят следующие виды работ:

проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода);

строительно-монтажные работы в границах участка;

техническое обслуживание газового оборудования;

пусконаладочные работы и поставка газа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья. «Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.