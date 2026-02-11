С дорог Сергиева Посада вывезли уже более 22 тысяч кубов снега

Сегодня механизированная уборка затронула улицу Матросова. Жители давно жаловались, что дорога сильно заужена, даже легковым машинам на ней было трудно разъехаться. Территорию, где производятся работы, огораживают — снежные навалы сгребают, загружают в КАМАЗы и вывозят.

Аналогичная работа продолжается на проспекте Красной Армии. Все, что не подхвачено ковшом экскаватора, подчищается вручную. Снег после расчистки загружают в машины и сразу вывозят с проспекта. Убирали и улицу Вознесенскую, движение было перекрыто. С помощью лапового снегопогрузчика, снег сгребали с обочин и сразу же складировали в самосвалы.

По словам заместителя главы Сергиево-Посадского округа Ильи Кошелева, на линию для очистки округа ежедневно выходят порядка 25 самосвалов и 5 погрузчиков. На данный момент с дорог вывезено уже порядка 22 тысяч кубов снега.

