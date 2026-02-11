С дорог Сергиева Посада вывезли уже более 22 тысяч кубов снега
Фото - © Администрация Сергиево-Посадский г.о.
В Сергиево-Посадском округе продолжается работа по расчистке улиц от снега. Территории отрабатывают поквартально, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сегодня механизированная уборка затронула улицу Матросова. Жители давно жаловались, что дорога сильно заужена, даже легковым машинам на ней было трудно разъехаться. Территорию, где производятся работы, огораживают — снежные навалы сгребают, загружают в КАМАЗы и вывозят.
Аналогичная работа продолжается на проспекте Красной Армии. Все, что не подхвачено ковшом экскаватора, подчищается вручную. Снег после расчистки загружают в машины и сразу вывозят с проспекта. Убирали и улицу Вознесенскую, движение было перекрыто. С помощью лапового снегопогрузчика, снег сгребали с обочин и сразу же складировали в самосвалы.
По словам заместителя главы Сергиево-Посадского округа Ильи Кошелева, на линию для очистки округа ежедневно выходят порядка 25 самосвалов и 5 погрузчиков. На данный момент с дорог вывезено уже порядка 22 тысяч кубов снега.
