С 2025 года пеня начнет начисляться с 31-го дня просрочки по ЖКУ

Депутат Разворотнева: с 2025 года размер пени будет зафиксирован на уровне 9,5%

С начала 2025 года в России меняются правила начисления пеней за просрочку по коммунальным платежам. Льготный порядок, действовавший до конца 2024 года, прекращает свое действие. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева подчеркнула важность выполнения обязательств по оплате ЖКУ как для жителей многоквартирных домов, так и для владельцев частных домов, сообщает АБН24 .

Промедление с платежами может привести к начислению пеней и, в крайних случаях, отключению коммунальных услуг. Согласно новым правилам, пеня начнет начисляться с 31-го дня просрочки для граждан в размере 1/300 ставки рефинансирования, а с 91-го дня — в размере 1/130 ставки. Управляющие компании будут нести ответственность с первого дня просрочки, начиная с 1/300 и перейдя на 1/170 ставки на 61-й день.

«Мы в ближайшее время примем закон, который установит, что с 1 января 2025 года продолжит действие старая норма», — указала эксперт.

Это означает, что размер пени будет зафиксирован на уровне 9,5%, что важно для предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки, способного навредить как гражданам, так и управляющим организациям.