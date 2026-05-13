Рузский регоператор вывез 332 тыс куб м отходов в Подмосковье

Рузский региональный оператор с 1 по 11 мая вывез более 332 тыс. кубометров отходов с территорий городских и муниципальных округов Подмосковья. Объем оказался на 8,5 тыс. кубометров больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем отходов вывезен в Одинцовском округе — более 98 тыс. кубометров, Красногорске — свыше 69 тыс., Истре — более 55 тыс. и Наро-Фоминском округе — порядка 40 тыс. кубометров. В Рузском округе показатель превысил 21 тыс., в Можайском — 18 тыс., в Волоколамском — 14 тыс., в Шаховской — 6 тыс., в Краснознаменске — 4 тыс., в Лотошине — 3 204,9 кубометра. В Власихе вывезено более 1,7 тыс. кубометров, в Молодежном — свыше 214, в Восходе — более 155 кубометров.

В праздничные дни специалисты также обновили контейнерный парк. Установлено 26 новых емкостей для РСО и ТКО, а также бункеров, заменено 202 контейнера и отремонтировано 55.

«Благодаря механизму льготного лизинга мы обновляем инфраструктуру. В муниципалитеты направлено 400 новых бункеров, которые распределены между тремя региональными операторами — Каширской, Сергиево-Посадской и Рузской зон. Новые контейнеры направят на замену изношенных и для оснащения новых площадок», — отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

В ведомстве подчеркнули, что регулярное обновление контейнерной инфраструктуры позволяет поддерживать чистоту на территориях и развивать систему раздельного сбора отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.