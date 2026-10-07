Рузский регоператор установил в Подмосковье 119 новых мусорных баков

Рузский региональный оператор в сентябре установил 119 новых емкостей для сбора отходов, заменил 431 контейнер и отремонтировал 48 баков на обслуживаемых территориях, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Рузский регоператор обновляет контейнерный парк на обслуживаемых территориях. В сентябре компания установила 119 новых емкостей для твердых коммунальных отходов и раздельного сбора. Регулярное обновление баков помогает поддерживать порядок на площадках и развивать раздельный сбор.

«Ежегодно мы проводим системную работу по обновлению контейнерного парка и инфраструктуры для сбора ТКО. Места установки новых емкостей распределяются в зависимости от сезонной нагрузки на адреса», — ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

В сентябре регоператор вывез более 923 тыс. м³ отходов. Объемы вывоза по всем территориям его обслуживания составили: — Власиха — более 5 тыс. м³; — Волоколамский — более 41 тыс. м³; — Восход — более 372 м³; — Истра — более 141 тыс. м³; — Красногорск — более 189 тыс. м³; — Краснознаменск — более 12 тыс. м³; — Лотошино — порядка 9 тыс. м³; — Можайский — более 53 тыс. м³; — Молодежный — более 616 м³; — Наро-Фоминский — более 110 тыс. м³; — Одинцовский — более 279 тыс. м³; — Рузский — более 63 тыс. м³; — Шаховская — более 16 тыс. м³.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.