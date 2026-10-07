Рузский регоператор проконсультировал более 2 тыс жителей Подмосковья в МФЦ

Сотрудники Рузского регоператора в сентябре приняли более 2 тыс. потребителей в офисах на базе МФЦ. Жители обращались в том числе по вопросам начислений и оплаты услуг, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За сентябрь сотрудники Рузского регоператора проконсультировали более 2 тыс. потребителей в офисах на базе многофункциональных центров. Среди тем обращений были начисления и оплата услуг.

Проект по интеграции услуг региональных операторов в сеть МФЦ позволяет жителям решать вопросы, связанные с твердыми коммунальными отходами, в шаговой доступности от дома, без поездок в центральные офисы компаний.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отметил, что система успешно работает: действуют более 25 точек обслуживания, открываются дополнительные офисы. Консультации можно получить без предварительной записи.

В офисах на базе МФЦ жители могут уточнить графики вывоза отходов и расчеты нормативов, запросить перерасчет за время временного отсутствия, получить справку об отсутствии долга или акт сверки. Также здесь можно оформить документы для заключения договоров и обновить данные лицевого счета при смене владельца или площади недвижимости.

Адреса всех региональных операторов, предоставляющих услуги на базе МФЦ в Подмосковье, опубликованы на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.