Рузский регоператор проконсультировал 591 жителя Подмосковья за неделю

Жители Подмосковья могут обратиться к специалистам региональных операторов по обращению с отходами в офисах МФЦ ряда городских и муниципальных округов. За прошедшую неделю специалисты Рузского регионального оператора оказали услуги и проконсультировали там 591 человека. Благодаря сотрудничеству компаний жителям не нужно ехать в центральные офисы операторов.

В МФЦ жители и предприниматели могут узнать о графиках вывоза твердых коммунальных и крупногабаритных отходов и расчете нормативов их накопления. Там же принимают заявления на перерасчет платы за обращение с отходами при временном отсутствии, выдают справки об отсутствии задолженности и акты сверки расчетов.

В офисах МФЦ также можно оформить документы для заключения прямого договора на вывоз отходов и изменить данные лицевого счета при смене собственника или уточнении площади недвижимости. Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что работают более 25 точек обслуживания и продолжают открываться новые. Получить консультацию специалистов можно без предварительной записи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.