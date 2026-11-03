Рузский регоператор принял в МФЦ более 2,3 тыс жителей Подмосковья

Рузский региональный оператор в октябре оказал услуги 2 338 потребителям на базе МФЦ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сотрудники Рузского регоператора консультируют жителей по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, помогают заключить договоры и разобраться с начислениями и перерасчетами. За октябрь компания также заключила 147 договоров с юридическими лицами.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что система обслуживания успешно работает: действуют более 25 точек, открываются дополнительные офисы. Жители могут получить консультацию без предварительной записи.

Услуги региональных операторов доступны в офисах МФЦ в ряде городских и муниципальных округов Подмосковья в рамках проекта по сотрудничеству компаний. Адреса регоператоров размещены на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.