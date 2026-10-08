Рузский регоператор принял в МФЦ более 18 тыс жителей с начала года

Специалисты Рузского регионального оператора с начала 2026 года приняли в МФЦ 18 083 жителя по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители могут решить ключевые вопросы по обращению с твердыми коммунальными отходами в МФЦ по принципу «одного окна», без посещения центральных офисов компаний.

Специалисты регоператора помогают проверить начисления, данные лицевого счета и задолженность, подать заявление на перерасчет в связи с временным отсутствием, уточнить или скорректировать сведения о собственнике и площади недвижимости. Также в МФЦ можно получить консультацию и подать документы для заключения договора на обращение с ТКО.

На личном приеме жители могут показать документы, задать уточняющие вопросы и вместе со специалистом определить дальнейшие действия.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что система обслуживания успешно работает: действуют более 25 точек, открываются дополнительные офисы. Консультации доступны без предварительной записи.

В зону обслуживания Рузского регионального оператора входят Власиха, Волоколамский округ, Восход, Истра, Красногорск, Краснознаменск, Лотошино, Можайский округ, Молодежный, Наро-Фоминский, Рузский и Одинцовский округа, Шаховская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.