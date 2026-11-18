Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Рузский регоператор принял более 590 человек в МФЦ за неделю

Сотрудники Рузского регоператора за неделю проконсультировали в офисах МФЦ более 590 жителей по вопросам обращения с отходами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители обращались за разъяснениями графика вывоза твердых коммунальных и крупногабаритных отходов, оформляли заявления на перерасчет платы за услугу «Обращение с ТКО» и внесение изменений в лицевой счет. Кроме того, за неделю Рузский регоператор заключил 21 договор с юридическими лицами.

Услуги региональных операторов стали доступны в МФЦ благодаря сотрудничеству учреждений. Главная задача проекта — оперативно решать вопросы, связанные с обращением с отходами.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что система успешно работает: действуют более 25 точек обслуживания, открываются дополнительные офисы. Жители могут получить консультацию без предварительной записи.

Адреса МФЦ, в которых доступны услуги подмосковных регоператоров, размещены на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.