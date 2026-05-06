Рузский регоператор обновил 197 контейнеров в Подмосковье

Рузский региональный оператор в апреле установил 197 новых баков на контейнерных площадках Подмосковья и заменил более 340 поврежденных емкостей. Всего за месяц с 13 территорий вывезли свыше 858 тыс. кубометров отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты Рузского регионального оператора продолжают обновлять инфраструктуру контейнерных площадок в Московской области. В апреле они установили 197 новых емкостей для раздельного сбора отходов, твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора.

За тот же период заменили более 340 поврежденных баков и отремонтировали свыше 90. Регулярное обновление контейнерного парка позволяет поддерживать порядок на площадках и развивать систему раздельного сбора.

Кроме того, оператор обеспечивает вывоз отходов с 13 территорий городских и муниципальных округов. В апреле общий объем вывезенного мусора превысил 858 тыс. кубометров. Наибольшие показатели зафиксированы в Одинцовском округе — более 267 тыс. кубометров, Красногорске — свыше 189 тыс., Истре — более 138 тыс. и Наро-Фоминском округе — свыше 97 тыс. кубометров. В Рузском округе вывезли более 49 тыс., в Можайском — свыше 42 тыс., в Волоколамском — более 33 тыс. кубометров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.