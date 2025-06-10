Рузский муниципальный округ ожидает масштабная модернизация системы ЖКХ

9 июня на традиционном совещании в Администрации Рузского муниципального округа обсудили реализацию программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Масштабные работы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения ожидают практически весь Рузский округ.

Так, на этапе проектирования находится проект по строительству очистных сооружений в п. Тучково на ул. Григоровская. Ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь будущего года.

В октябре 2026 года планируется запустить очистные сооружения и канализационно-насосную станцию в Полушкино. Продлить выполнение контракта пришлось по причине получения разрешения на пользование водным объектом (точка сброса), так как это является основным моментом для проектирования.

До конца августа этого года в д. Колодкино установят новые локальные очистные сооружения. После того, как «Россети» проложат линию электроснабжения, подрядчик выйдет на объект.

Принят к реализации и проект по капитальному ремонту канализационно-насосной станции в г. Руза на ул. Профессиональная, д. 2. В настоящее время ведётся подготовка закупочной документации.

К строительству пяти водозаборных узлов в деревнях Заовражье, Лыщиково, Морево, Новогорбово, Хотебцово приступят уже в этом году, ещё к шести — в деревнях Старая Руза, Горбово, Барынино, Сумароково, Крюково, Марс и Бабаево — в следующем. Ввод в эксплуатацию всех ВЗУ запланирован на 2027 год.

«Реализация каждого проекта имеет огромное значение и социальную значимость для нашего округа, ведь строительство или модернизация объектов ЖКХ позволит значительно повысить качество услуг водоснабжения и водоотведения,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.