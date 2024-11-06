В Рузе пройдет плановое отключение электроэнергии

сегодня в 10:00

Рузский район электрических сетей «Россети Московский регион» сообщает жителям о плановых отключениях электроэнергии в населенных пунктах Рузского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

6 ноября с 10:00 до 13:00 отключат электроэнергию в поселке Колюбакино на улице Майора Алексеева, в СНТ: «Весна», «Рузские Зори», «Рузские Зори-Поляна», «Красный Пролетарец», «Красный Пролетарец-2», «Луч», «Радуга», «Сосна»; с 10:00 до 14:00 — в селе Никольском, деревнях Семёнково и Глиньково.

Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства. Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-0-220.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.