Руководитель отделения Ассоциации председателей советов МКД Шатуры отмечена наградами

10 декабря в Доме правительства Московской области прошел областной форум «Управдом», на котором подвели итоги конкурса «Лучший председатель совета многоквартирного дома Московской области» и вручены награды лучшим председателям многоквартирных домов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также отметили участие руководителей местных отделений Ассоциации председателей советов многоквартирных домов.

Благодарственным письмом и почетной грамотой была награждена Маргарита Козлова, руководителя отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов муниципального округа Шатура. В Ассоциации отметили ее вклад в развитие общественного жилищного контроля и активную работу с населением по повышению уровня знаний в сфере ЖКХ.

Совет муниципальных образований Московской области поблагодарил Маргариту Алексеевну за активное участие в реализации проекта «Выездная администрация» и вклад в развитие межмуниципального диалога в регионе.

«Местное отделение Ассоциации председателей советов многоквартирных домов является связующим звеном между жителями и администрацией округа, помогает настраивать эффективное взаимодействие», — отметила начальник отдела жилищной политики Любовь Жукова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.