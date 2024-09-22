Руководитель фонда капремонта Николов проверил подготовку к зиме Климовске

В Подольске проверили ход капитального ремонта многоквартирных домов в микрорайоне Климовск. Заместитель главы городского округа Подольск Александр Мамлай совместно с руководителем фонда капитального ремонта Валерием Николовым и профильными специалистами побывали в многоквартирных домах и оценил готовность МКД к осеннему-зимнему периоду, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе мероприятия осмотрели 36 домов, из которых в 30 продолжают проводить работы. Капремонт идет с разным уровнем готовности, подрядным организациям поручили следовать графику и завершить все мероприятия в установленный срок.

На данный момент большинство домов уже прошли все этапы подготовки и получили паспорт готовности к отопительному периоду. Профильные специалисты продолжат и дальше проводить мониторинг подвалов, чтобы все дома были готовы к встрече холодов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.