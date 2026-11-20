При полной остановке канализации из-за блэкаута Киеву понадобится около 60 тыс. временных туалетов. Их покупка обойдется примерно в $37 млн без учета доставки и обслуживания, сообщает RT .

RT рассчитал потребность для города с населением около 3 млн человек по международным гуманитарным стандартам Sphere. На начальном этапе чрезвычайной ситуации они предусматривают как минимум один туалет на 50 человек.

По данным RT, стандартная пластиковая кабина с накопительным резервуаром в Киеве стоит около 28 тыс. гривен ($615). Покупка 60 тыс. кабин обойдется в 1,68 млрд гривен. Доставка, установка, регулярная очистка и обслуживание потребуют дополнительных расходов.

Юрист, член комитета по жилищно-коммунальному хозяйству при Торгово-промышленной палате России Константин Крохин заявил RT, что гуманитарные стандарты зачастую не подкреплены ресурсами и правовыми механизмами.

«Мой прогноз: эти нормы выполнены не будут. Что-то, наверное, выполнят, привезут на Крещатик, сфотографируют, покажут. Но есть ли реальные механизмы выполнения европейских норм гуманитарного права для таких ситуаций? Я думаю, что таких механизмов нет», — заключил Крохин.

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