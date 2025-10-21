Российские регионы могут перейти на электронные платежки ЖКУ

Электронные платежки ЖКУ могут начать применять по всей России. Они будут автоматически размещаться в системах ГИС ЖКХ и «Госуслуги», сообщает газета «Известия» .

Соответствующий законопроект разработал Минстрой. Поправки вносятся в Жилищный кодекс РФ. Цель проекта — создание на базе ГИС ЖКХ единой цифровой платформы о жилищно-коммунальном хозяйстве. Ожидается, что она поможет увеличить безопасность получения гражданами платежных документов.

Предоставление таких платежек будет сравнимо с доставкой на бумаге — появление информации в электронном варианте будет приравниваться к доставке документа. Переход на электронные платежки будет поэтапный. Проект планируется осуществлять по инициативе организаций ЖКХ и при наличии согласия потребителей ЖКУ.

Сейчас законопроект обсуждают Минцифры при участии коллег из Минстроя. В том числе решаются вопросы в части технических особенностей доставки извещений. Затем будет сформирована окончательная версия документа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.