Россияне назвали главные требования к УК после снежной зимы

Жители Москвы и крупных городов России по итогам снежной зимы заявили, что современное жилье должно быть удобным и безопасным круглый год, сообщил РИАМО девелопер MR.

Согласно опросу, 78% респондентов считают, что современное жилье должно быть удобным и безопасным круглый год. На первый план вышли базовые вещи: отсутствие наледи, своевременная уборка снега, продуманная система водоотведения и достаточное освещение дворов и входных групп.

По данным опроса, 52% респондентов уверены, что грамотная инженерная организация территории и отсутствие льда напрямую влияют на доверие к застройщику и УК. Подогрев зон перед входами считают важным 82% опрошенных. Почти половина участников (47%) назвали принципиальным полноценное освещение двора в темное время суток, а 59% подчеркнули значимость декоративной подсветки зимой.

Безопасные противоскользящие покрытия, устойчивые к реагентам, отметили 74% респондентов. Также 49% считают важным учитывать естественное освещение при проектировании детских площадок и зон отдыха, в Москве этот показатель достигает 66%. Для 75% опрошенных принципиальна эстетика и круглогодичное озеленение — хвойные растения, продуманная подсветка и элементы декора, создающие ощущение «живого» двора даже в холодный сезон.

Каждый третий участник опроса указал на необходимость навесов и крытых пространств для зимнего использования. Безопасные детские площадки из долговечных экологичных материалов важны для 78% респондентов. Длинные маршруты для прогулок назвали значимыми 76% опрошенных, а 46% считают необходимым предусматривать специальные зоны для складирования снега.

Кроме того, жители обращают внимание на защиту дворов от сильных ветров. При этом 88% респондентов хотели бы видеть во дворах чайные домики или уютные кафе, а 55% — круглогодочные растения в малых архитектурных формах и сезонные скульптуры.

Представители MR отметили, что рост конкуренции на рынке жилой недвижимости усиливает требования к качеству городской среды и благоустройству территорий.

