Россияне могут пересчитать платежи за ЖКХ во время новогодних поездок

Россияне могут получить перерасчет за ЖКХ во время новогодних каникул

Граждане России имеют право на перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги, если отсутствуют в своей квартире более пяти полных дней подряд, например уезжая на новогодние каникулы.

Как рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, такое правило закреплено в законодательстве и особенно актуально в праздничный период.

Перерасчет распространяется на услуги, которые рассчитываются по нормативам без приборов учета: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и газ. Важно отметить, что плата за отопление в этом случае не пересчитывается.

Для оформления перерасчета необходимо заранее уведомить управляющую или ресурсоснабжающую компанию о планируемом отсутствии. Если сделать это заблаговременно не удалось, подтвердить факт непроживания можно после возвращения, предоставив документы — проездные билеты, счета из гостиницы или командировочные удостоверения. Управляющая организация обязана произвести перерасчет в течение пяти рабочих дней после обращения.

В случае отказа граждане могут обжаловать это решение в Государственной жилищной инспекции или в судебном порядке.

