Россиянам рассказали о внедрении дифференцированных тарифов на электроэнергию

Замруководителя ФАС России Геннадий Магазинов отметил, что с начала года более 50 российских регионов уже перешли на дифференцированную систему оплаты потребляемой электроэнергии, пишет Газета.ru .

По его словам, соответствующие изменения ввели с учетом социально-экономического развития РФ. Он подчеркнул, что до 1 мая еще 20 российских регионов должны начать пользоваться таким механизмом.

«Дифференцированный тариф помогает бороться с перекрестным субсидированием и нелегальным майнингом криптовалют», — обратил внимание Магазинов.

По мнению главы «Русэнергосбыта» Михаила Андронова, тарифы можно дифференцировать по сезонам. Управленец подчеркнул, что усовершенствования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) позволят определять предельные значения третьего диапазона потребления.

«А ресурсоснабжающие организации должны донастроить биллинговые системы для корректного измерения потребления и выявления нарушений», — указал Андронов.

Представители ФАС РФ заверили, что многодетные семьи не столкнутся с повышенной ставкой, даже если их уровень потребления электроэнергии окажется выше нормы.