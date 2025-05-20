Россиянам рассказали, как платить за коммуналку меньше и без махинаций

За коммунальные услуги можно платить меньше без махинаций, конфликтов с управляющей компанией и потери качества жизни, а с помощью разумного потребления, рассказала РИАМО финансовый консультант — главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова.

Счетчики

Один из самых простых и действенных шагов — установить индивидуальные приборы учета воды. Если вы до сих пор платите «по нормативу», скорее всего, тратите вдвое больше, чем могли бы. Счетчики позволяют оплачивать только то, что вы реально потребили. И это ощутимо: иногда экономия доходит до нескольких тысяч рублей в год.

Лампочки

Светодиодные лампы потребляют в 8–10 раз меньше энергии, чем обычные. Заменив освещение во всей квартире, можно сэкономить десятки киловатт в месяц. Если вдобавок приучить себя выключать свет в пустых комнатах — счет за электричество приятно удивит.

Бытовая техника

Старая техника — главный скрытый пожиратель энергии. Современные модели с маркировкой A+++ потребляют до 50% меньше электричества при той же мощности. Особенно это касается холодильников, стиральных и посудомоечных машин — устройств, которые работают часто. Да, вложиться придется, но новая техника быстро «отобьется» за счет снижения расходов.

Субсидии и льготы

Если коммунальные платежи превышают определенную долю семейного бюджета (зависит от региона), можно претендовать на субсидию. И необязательно быть пенсионером или многодетной семьей. Помощь может быть положена и работающим гражданам с невысоким доходом. Все, что нужно, чтобы получить субсидию, — обратиться в МФЦ или оформить заявку через «Госуслуги».

Проверка тарифов и услуг

Порой мы оплачиваем то, чем давно не пользуемся. Кабельное телевидение, лишние услуги связи, дополнительные строчки в платежке — все это может незаметно добавлять сотни рублей каждый месяц. Пройдитесь по квитанциям, позвоните в управляющую компанию и отключите все ненужное. Маленькие суммы в итоге складываются в солидную экономию.

«Снижать расходы на коммунальные услуги — не значит жить в темноте и холоде. Это про разумное потребление, честный подход к оплате и внимательное отношение к собственному бюджету. Подключив простые привычки и пару практичных шагов, вы легко сократите коммунальные платежи в полтора-два раза», — заключила Волкова.