Россия и Алжир провели переговоры о сотрудничестве в переработке отходов

Представители Российского экологического оператора встретились с дипломатами посольства Алжира в Москве для обсуждения партнерства в области обращения с твердыми коммунальными отходами и перехода к циклической экономике, сообщила пресс-служба РЭО.

«Россия обладает широким практическим опытом в создании современной инфраструктуры обращения с отходами и внедрении принципов экономики замкнутого цикла. Мы готовы делиться наработками и содействовать развитию международных партнерств, направленных на повышение экологической эффективности и устойчивое развитие», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

В ходе встречи рассматривались возможности обмена технологиями и практиками, а также перспективы организации взаимных визитов и рабочих контактов между профильными ведомствами и компаниями двух государств.

Алжирская делегация подтвердила заинтересованность в налаживании прямого взаимодействия с российскими операторами, осуществляющими сбор, транспортировку и утилизацию отходов, для продвижения совместных проектов и обмена технологическими наработками.

ПАО «Российский экологический оператор» было учреждено Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия компании — создание в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года в стране началась реализация нового нацпроекта «Экологическое благополучие», пришедшего на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по построению экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до 50% и использование в промышленности не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.