«Россети» заменили трансформаторы на более мощные в 6 населенных пунктах Рузы

Филиал компании «Россети Московский регион» — «Западные электрические сети» в целях повышения надежности электроснабжения 6 населенных пунктов Рузского муниципального округа в существующих трансформаторных подстанциях заменили трансформаторы на более мощные. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рузы.

Новые трансформаторы мощностью 250 кВА установлены в Рузе в 1-м Южном проезде, в поселке Дорохово на улице Дачной, в селе Никольском, в деревнях: Полуэктово, Макеиха, Накипелово.

Реализация мероприятий позволила увеличить надежность электроснабжения порядка 3,9 тыс. жителей, проживающих в указанных населенных пунктах округа.

Увеличение надежности электроснабжения в населенных пунктах важно по нескольким причинам.

Во-первых, это обеспечивает безопасность, снижая риск аварий и чрезвычайных ситуаций, особенно для критически важных объектов, таких как больницы и школы.

Во-вторых, оно поддерживает экономику, предоставляя предприятиям и организациям постоянный доступ к электричеству, что предотвращает финансовые убытки от остановки производства.

В-третьих, надежное электроснабжение повышает качество жизни, делая её комфортнее благодаря бесперебойной работе бытовых приборов и освещению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.