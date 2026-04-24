Россети ввели две подстанции в Коломне и Воскресенске

Энергетики ввели в эксплуатацию две подстанции напряжением 35 кВ в Коломне и Воскресенске. Новые объекты повысили надежность электроснабжения жителей и создали резерв мощности для развития территорий, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Компания «Россети Московский регион» запустила две подстанции на востоке Подмосковья. Реализация проекта позволила повысить качество и надежность электроснабжения, а также сформировать дополнительный запас мощности для дальнейшей застройки и развития округов.

Подстанция в городском округе Коломна оснащена российским трансформатором мощностью 2,5 МВА. Она обеспечивает стабильное электроснабжение более двух тысяч жителей поселка Индустрия, села Шкинь и деревни Борисово.

В Воскресенске введен питающий центр с трансформатором мощностью 4 МВА. Благодаря этому повышена надежность электроснабжения более четырех тысяч жителей села Конобеево и деревни Леоново, а также двух котельных и школы.

Обе подстанции оборудованы отечественными системами телеуправления. Они позволяют в режиме реального времени контролировать состояние энергообъектов и оперативно реагировать на изменения их работы. Проекты реализованы в рамках программы модернизации и развития электросетевой инфраструктуры компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.