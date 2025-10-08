«Россети» прокомментировали ситуацию с подключением электричества в поселке Журавли

Застройщик ввел собственников земельных участков коттеджного поселка «Журавли» в Дмитровском округе в заблуждение, не сообщив им о том, что ранее льгота на подключение электрических мощностей уже была использована, сообщили РИАМО в пресс-службе компании «Россети Московский регион».

Ранее в соцсетях сообщалось, что жители подмосковного поселка «Журавли» жалуются на многомиллионные счета за подключение домов к электричеству. Одной из семей насчитали 7,1 млн рублей, чтобы у них дома появился свет.

Как уточнили в компании, в 2024 году на весь земельный участок, занимаемый КП «Журавли», индивидуальному предпринимателю О. А. Гумницкому согласно договору на технологическое присоединение была выделена электрическая мощность в размере 149 кВт по льготной ставке — 66 659 рублей.

В дальнейшем указанный земельный участок был размежеван, а образованные земельные участки продали новым собственникам.

«В соответствии с правилами технологического присоединения, утвержденных постановлением правительства № 861, дважды на один и тот же участок земли льгота на технологическое присоединение предоставлена быть не может. В связи с этим стоимость технологического присоединения была рассчитана строго в соответствии с установленными регулятором региона ставками платы за технологическое присоединение к электросетям», — уточнили в «Россетях».

Таким образом, застройщик ввел собственников вновь образованных земельных участков в заблуждение, не сообщив о том, что ранее в отношении коттеджного поселка льготная ставка на технологическое присоединение уже была использована.