«Россети» обеспечат электроэнергией крупный медицинский центр на севере Подмосковья

Для электроснабжения нового больнично-поликлинического комплекса в Хотькове, который строится в рамках нацпроекта «Здравоохранения», специалисты «Россети Московский регион» установят две трансформаторные подстанции и проложат кабельные линии электропередачи 10 кВ. Мощность присоединения составит 1,5 МВт.

Потребитель будет запитан от подстанции 110 кВ «Хотьково», обеспечивающей электроэнергией одноименный город в Сергиево-Посадском районе Московской области. Здесь живет порядка 30 тыс. человек, все они смогут получать качественную и современную медицинскую помощь в новой больнице.

В ее состав войдет амбулаторно-поликлинический корпус с взрослым и детским отделениями, клинико-диагностический корпус, многопрофильный стационар. Общая площадь зданий превышает 22 тыс. кв. м. Планируется, что медицинский центр откроется в 2024 году.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.