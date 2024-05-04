Мирная жительница Авдеевки пострадала при детонации взрывоопасного предмета

Женщина получила ранения после результате детонации взрывоопасного предмета в Авдеевке, пишет РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 4 мая по состоянию на 22.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Авдеевка: в результате детонации взрывоопасного предмета на территории кладбища ранена женщина 1972 года рождения», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что российские саперы разминировали половину территории освобожденной Авдеевки.

Безопасные места военные помечаются надписью «Мин нет».