Российские военные разминировали половину Авдеевки

Военные инженеры Центрального военного округа очищают от взрывоопасных предметов жилые районы.

«Мы сначала входим с мирными во взаимодействие, спрашиваем, есть ли что-то неразорвавшееся: они местные и знают больше. Они уже показывают нам места, где что-то обнаружили, и мы принимаем меры», — рассказал газете командир группы разминирования с позывным Панда.

Саперов сопровождают два бойца для прикрытия от угрозы с воздуха и медик, уточняет издание.

Безопасные места военные помечают надписью «Мин нет».