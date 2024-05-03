Российские военные разминировали половину Авдеевки
Саперы разминировали половину территории освобожденной Авдеевки
Российские саперы разминировали половину территории освобожденной Авдеевки в ДНР, пишет «Известия».
Военные инженеры Центрального военного округа очищают от взрывоопасных предметов жилые районы.
«Мы сначала входим с мирными во взаимодействие, спрашиваем, есть ли что-то неразорвавшееся: они местные и знают больше. Они уже показывают нам места, где что-то обнаружили, и мы принимаем меры», — рассказал газете командир группы разминирования с позывным Панда.
Саперов сопровождают два бойца для прикрытия от угрозы с воздуха и медик, уточняет издание.
Безопасные места военные помечают надписью «Мин нет».