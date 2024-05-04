Французский полковник: РФ выйдет на Краматорск при отступлении ВСУ от Часова Яра

Российская армия сможет выйти на Краматорск после отступления ВСУ из Часова Яра, заявил французский полковник в отставке Мишель Гойя, пишет РИА Новости.

В интервью LCI он подтвердил, что украинцы на этом участке сегодня оказались в сложном положении.

«В направлении Часова Яра (у ВСУ — ред.) большие неприятности. Существует риск довольно быстрого падения этого города», — указал эксперт.

Он назвал Часов Яр удачной оборонительной позицией для ВСУ, так как населенный пункт хорошо укреплен. Однако российские военные могут взять его и открыть для себя подступы к Краматорску и Славянску.

«Это два города с совокупным населением более ста тысяч человек, <…> и они действительно важны», — добавил Гойя.