«Россети МР» повышают надежность электроснабжения Дмитровского округа

Энергетики филиала «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» установили комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) 250 кВА в деревне Минеево Дмитровского муниципального округа. Новое оборудование обеспечит надежное электроснабжение более 500 жителей этого населенного пункта, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы выполнялись специалистами Дмитровского района электрических сетей в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Дмитровского муниципального округа.

В этом году компания «Россети Московский регион» в рамках ремонтной программы в населенных пунктах Дмитровского муниципального округа отремонтирует 67 трансформаторных подстанций, а также 25 выключателей 6-220 кВ, 16 км воздушных линий 0,4-10 кВ и более 30 км воздушных линий 35-220 кВ. Будет осуществлена расчистка более 300 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности, угрожающей падением на провода.

Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы имеет приоритетное значение для энергетиков. Основная часть работ будет выполнена в период после окончания осенне-зимнего периода и перед началом следующего.

Ключевая цель реализации программы — подготовка к ОЗП 2025/2026 г. и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.