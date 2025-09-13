сегодня в 14:41

«Россети Московский регион» восстановили электричество в Люберцах после сбоя

Электроснабжение всех жителей городского округа Люберцы полностью восстановлено после сбоя, который произошел утром 13 сентября. Специалисты успешно завершили все необходимые ремонтные работы на подстанции «Болятино» напряжением 110 кВ, сообщили в компании «Россети Московский регион» .

Утром 13 сентября на объекте произошло короткое замыкание, которое привело к повреждению оборудования и временному отключению электричества. В настоящее время все системы функционируют в нормальном режиме, и подача электроэнергии осуществляется в полном объеме.

По информации энергетической компании, на текущий момент обесточенных потребителей в зоне ответственности «Россети Московский регион» нет.

Также восстановлено обычное электроснабжение в поселке Октябрьский. Ремонтные работы на подстанции 110 кВ «Болятино» успешно завершены, поэтому резервный источник электроэнергии больше не требуется и будет отключен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.

