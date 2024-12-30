«Россети Московский регион» реконструировали высоковольтную линию электроснабжения Москвы

В преддверии новогодних праздников «Россети Московский регион» завершили реконструкцию кабельной линии 110 кВ «ТЭЦ 20 — Москворецкая № 1, 2», применив современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена. В результате модернизации энергообъекта повышена надежность электроснабжения потребителей Центрального, Южного и Юго-Западного административных округов города Москвы, сообщила пресс-служба компании.

Общая длина новой кабельной линии 110 кВ «ТЭЦ 20 — Москворецкая № 1, 2» составила более 3,5 км, из которых более 2,3 км проложено методом горизонтально направленного бурения (ГНБ). Метод ГНБ позволяет прокладывать кабельные линии в условиях плотной городской застройки, пересекать проезжие участки улиц, а также участки, насыщенные коммуникациями.

Замена устаревших кабельных линий на современные, с изоляцией из сшитого полиэтилена — приоритетное направление работы, которое позволяет качественно улучшить экологию столицы, повысить надежность электроснабжения потребителей, увеличить пропускную способность линий и расширить возможности подключения новых абонентов. Кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками в сравнении с устаревшими маслонаполненными, отличаются низкой повреждаемостью и необходимой гибкостью для оптимальной прокладки в условиях плотной городской застройки.

Целевая программа по замене кабелей стартовала в 2017 году и рассчитана на 15 лет, до 2032 года. Для повышения надежности электроснабжения столичных потребителей планируется заменить 334,5 км кабельных ЛЭП, из них модернизировано 112 км.