«Россети Московский регион» оштрафовали за срыв подключения к сетям

Антимонопольное ведомство привлекло ПАО «Россети Московский регион» к ответственности за нарушение сроков технологического присоединения в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Житель Одинцовского городского округа пожаловался в управление на несоблюдение сроков подключения энергопринимающих устройств к электросетям. По его данным, компания не выполнила мероприятия по технологическому присоединению в установленный правилами срок.

В ходе административного расследования ведомство подтвердило нарушение Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Ответственность за это предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ранее ПАО «Россети Московский регион» уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. Повторный характер правонарушения стал основанием для привлечения компании к ответственности по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

