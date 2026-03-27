«Россети Московский регион» оштрафовали за срыв подключения к сетям

ПАО «Россети Московский регион» привлекли к административной ответственности за нарушение сроков технологического присоединения в Раменском муниципальном округе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное управление обратился житель Раменского муниципального округа с жалобой на несоблюдение сроков подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. По его словам, компания не выполнила мероприятия по технологическому присоединению в установленный правилами срок.

В ходе административного расследования ведомство установило, что ПАО «Россети Московский регион» нарушило Правила технологического присоединения. Ответственность за это предусмотрена статьей 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Ранее компанию уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. С учетом повторности правонарушения общество оштрафовали по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

