«Россети Московский регион» оштрафовали за нарушение в Солнечногорске

Московским областным УФАС России в отношении ПАО «Россети Московский регион» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 600 000 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В адрес управления обратилась жительница городского округа Солнечногорск Московской области с жалобой на нарушение Обществом правил технологического присоединения, выразившееся в невыполнении мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в срок, установленный правилами технологического присоединения.

В ходе проведения административного расследования по делу об административном правонарушении управлением установлено, что обществом нарушены правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПАО «Россети Московский регион» ранее уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Указанный факт послужил основанием для привлечения общества к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.