«Россети Московский регион» обсудили с инвесторами техприсоединение к электросетям

В четверг, 5 июня, компания «Россети Московский регион» организовала «День инвестора» для обсуждения с крупными игроками в сфере строительства новых законодательных инициатив и их влияния на процедуру техприсоединения. В мероприятии приняли участие более 40 представителей организаций, инвестирующих в жилищное строительство, развитие технопарков и промышленных кластеров на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

Встречу открыл генеральный директор «Россети Московский регион» Александр Пятигор.

«За последние годы специалисты компании провели масштабную работу, направленную на совершенствование и упрощение процедуры технологического присоединения к электросетям. Почти все процессы автоматизированы, заявку можно подать онлайн, развит механизм индивидуального сопровождения крупных заявителей. Тем не менее, на карте Москвы и Московской области есть зоны как с профицитом электрической мощности, так и участки, где необходимо серьезное обновление электросетевой инфраструктуры для наращивания мощностей, востребованных у бизнеса. Мы это хорошо понимаем. В прошлом году между правительством Московской области и Министерством энергетики РФ было заключено соглашение, в рамках которого в ближайшие несколько лет мы построим более 10 высоковольтных питающих центров. Эти мероприятия позволят нам выдавать требуемые электрические мощности крупному бизнесу», — отметил Пятигор.

Он также обратил особое внимание на то, что с 1 июля 2024 года в рамках изменения законодательства в плату за техприсоединение объектов мощностью свыше 150 кВт включаются затраты на реконструкцию сетей. Это серьезная мотивация для предпринимателей тщательно просчитывать необходимую объекту электрическую мощность, покупая ровно тот объем, который будет востребован.

О мерах поддержки крупного бизнеса рассказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан. Оба спикера подчеркнули важность долгосрочного планирования крупных инвестпроектов совместно с энергетиками. В связи с этим ключевую роль в определении оптимальной нагрузки на электрооборудование, реализации инвестпрограммы, объемы которой до 2029 года у компании «Россети Московский регион» составят 500 млрд рублей с приростом 12 тыс. МВА мощности, играет программа комплексного развития территорий в Подмосковье. Для энергетиков она является одним из главных ориентиров при проектировании и строительстве новых высоковольтных подстанций и наращивании мощностей за счет модернизации объектов.

В рамках онлайн-опроса участники форума в целом положительно оценили работу компании в сфере технологического присоединения к электросетям и дали обратную связь по тем вызовам, которые необходимо устранить в ближайшее время для повышения эффективности работы энергетиков. В их числе оперативное рассмотрение заявок и оптимизация сроков технологического присоединения, оперативное получение документов от электросетевой компании в рамках реализации этапов технологического присоединения.

В ходе диалога между спикерами и участникам «Дня инвестора» принято единогласное решение сделать такие встречи регулярными. По предложению Александра Пятигора в следующий раз энергетики, представители органов власти и крупные предприниматели соберутся на площадке «Россети Московский регион» уже в сентябре этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.