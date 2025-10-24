«Россети Московский регион» обеспечили мощность для домов в ЖК «Литейный» в Подольске

Специалисты компании «Россети Московский регион» подключили к электросетям два новых многоквартирных дома в жилом комплексе «Литейный» на улицах Литейной и Народной.

Энергетики выполнили технологическое присоединение, необходимое для ввода объектов в эксплуатацию.

Строительство возобновил новый застройщик — ООО «СЗ „Литейный лайф“» — в апреле 2024 года после самоликвидации предыдущего. Благодаря оперативной работе энергетиков «Россети Московский регион» строительные работы ведутся с опережением установленных сроков.

На сегодняшний день из 329 квартир в новостройках продано уже 200. Значительная часть жилья приобретена по семейной ипотеке молодыми и многодетными семьями.

По словам начальника управления технологического присоединения филиала «Южные электрические сети» Владимира Семенова, для электроснабжения комплекса была построена трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ. Также проложено восемь кабельных линий: две взаиморезервируемых кабельных линии напряжением 10 кВ и шесть 0,4 кВ. Их общая протяженность составила более 2000 метров.

Созданная инфраструктура обеспечивает 365 кВт мощности по второй категории надежности, что гарантирует качественное и бесперебойное энергоснабжение будущих жильцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.