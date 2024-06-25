«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией предприятие в Щелкове

«Россети Московский регион» осуществили подключение предприятия «Капиталстрой» в деревне Назимиха, городского округа Щелково, специализирующегося на земляных работах. Об этом сообщает администрация округа.

Для обеспечения электроснабжения специалисты восточных электрических сетей построили подстанцию с силовым трансформатором мощностью 160 кВА.

Также была возведена воздушная линия электропередачи длиной 210 метров, на железобетонных опорах которой был установлен самонесущий изолированный провод, обладающий улучшенными характеристиками надежности. Линия электропередачи была оснащена линейным разъединителем с предохранителями для безопасной эксплуатации и обслуживания электросетевых объектов.

Основным источником электропитания стала подстанция «Фрязино» напряжением 110 кВ, которая обеспечивает электроэнергией потребителей третьей категории надежности.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.