«Россети» модернизировали электроснабжение НМИЦ имени академика Кулакова

Сотрудники «Россети Московский регион» выполнили модернизацию кабельных линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова (НМИЦ). Эти работы позволят создать на территории центра уникальное производство инновационных клеточных лекарственных средств.

В ходе проекта энергетики установили 16 кабельных линий напряжением 0,4 кВт, суммарная длина которых превышает 1,2 км. Все работы проводились в городской среде вблизи действующих зданий медучреждения без перебоев в электроснабжении.

После тестирования и ввода новых объектов в эксплуатацию старые линии, питавшие центр, были демонтированы. После завершения всех работ НМИЦ получит возможность использовать дополнительную мощность до 1,5 МВт. Электричество будет подано в новое здание площадью 3,9 тыс. кв. м, где разместятся научные лаборатории и производство фармацевтических субстанций.

НМИЦ им. академика В. И. Кулакова — ведущее научно-медицинское учреждение России, участвующее в государственных программах по охране здоровья женщин, матерей и детей. Ежегодно здесь оказывают стационарную и амбулаторную помощь более 200 тыс. пациентам.

Организация производственного комплекса позволит внедрять в клиническую практику новейшие достижения в сфере регенеративной медицины и генной терапии, разрабатываемые в НМИЦ. В частности, эти технологии направлены на диагностику генетических патологий у новорожденных и разработку индивидуальных препаратов для профилактики серьезных заболеваний.