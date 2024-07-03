«Россеть» объяснила отключение воды в Чехове плановыми работами на оборудовании

Жители Чехова в жару остались без воды из-за плановых работ на электролиниях

Энергетическая компания «Россеть» заявила, что в Чехове временно приостановлена подача воды из-за остановленной работы котельной на фоне плановых работ компании, подача воды возобновится по их окончанию, сообщили в МП «ЖКХ Чеховского района».

«Мы понимаем вашу обеспокоенность сложившейся ситуацией. К сожалению, указать точную дату не представляется возможным», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее завершить работы и возобновить подачу воды.

В Сети появились сообщения, что воду отключили без предупреждения. Жители недовольны, что в аномальную жару остались без возможности принять душ и не были к этому готовы.